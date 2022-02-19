Алексей Швед – о матче с «Локо»: «Старались, менялись, были более агрессивными»

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, за счет чего армейцам удалось обыграть ив-Кубань» (91:71) в матче Единой лиги ВТБ.

«Старались, менялись, были более агрессивными. «Локомотив» играет в быстрый баскетбол, главная задача была в том, чтобы остановить их быстрый отрыв, что мы и сделали.

Настраивались на «Локо» так же, как и на остальные команды. Знаем, как они играют. Макколлума я вообще знаю хорошо. У них есть сильные стороны, но мы постарались и не дали им забить столько, сколько они обычно забивают», – заявил Швед.

Швед сделал 10 передач, установив личный рекорд по количеству передач в матче Лиги ВТБ за армейский клуб.

33-летний защитник также набрал 15 очков (6 из 9 с игры), сделал 3 подбора и 4 потери за 24 минуты на площадке.

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022