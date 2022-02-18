«Автодор» сыграет со «Спортингом» в 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа

Саратовский «Автодор» узнал соперника по 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа. Им стал португальский «Спортинг».

Все четыре четвертьфинальные пары определились после победы «Оради» над «Спортингом» (72:55) в заключительном матче второго группового этапа. Румынская команда заняла первое место в группе K, а португальская – опустилась на второе место.

1/4 финала Кубка ФИБА-Европа:

Автодор Россия – Спортинг Португалия

Лейден Нидерланды – Крайльсхайм Германия

Реджо-Эмилия Италия – Легия Польша

Орадя Румыния – Бахчешехир Турция

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