«Автодор» сыграет со «Спортингом» в 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа

Саратовский «Автодор» узнал соперника по 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа. Им стал португальский «Спортинг».
Все четыре четвертьфинальные пары определились после победы «Оради» над «Спортингом» (72:55) в заключительном матче второго группового этапа. Румынская команда заняла первое место в группе K, а португальская – опустилась на второе место.
1/4 финала Кубка ФИБА-Европа:
Автодор Россия – Спортинг Португалия
Лейден Нидерланды – Крайльсхайм Германия
Реджо-Эмилия Италия – Легия Польша
Орадя Румыния – Бахчешехир Турция
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