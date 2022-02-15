Кубок ФИБА-Европа. «Парма» примет «Легию» в решающем матче за выход из группы

Теги результаты Парма-Париматч Кубок ФИБА-Европа Баскетбол

Во вторник, 15 февраля, в заключительном туре второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа пермская «Парма» примет польскую «Легию».

Победитель игры проходит в следующий раунд.

Кубок ФИБА-Европа

Второй групповой этап

Группа I

ПАРМА-ПАРИМАТЧ РОССИЯ – Легия Польша

15 февраля. 17:30

Положение команд: Лейден Нидерланды – 5-1, Парма-Париматч Россия – 3-2, Легия Польша – 3-2, Байройт Германия – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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