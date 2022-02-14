Эмиль Райкович: «Хотим занять первое место в своей группе Кубка ФИБА-Европа»

Главный тренер Эмиль Райкович рассказал о задаче команды в последнем матче второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа с датским клубом «Баккен».

«Команда «Баккен» в предыдущих играх показала, что это действительно тяжелый соперник. Это реально очень важная игра для нас, потому что мы хотим занять первое место.

Мы должны очень хорошо сыграть, особенно в защите при быстрых отрывах соперника и на подборах на своем щите, чтобы победить оппонента в этой важной игре», – заявил Райкович.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие