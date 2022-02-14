Кубок ФИБА-Европа. «Автодор» разгромил «Баккен» и вышел в 1/4 финала с первого места в группе

В понедельник, 14 февраля, саратовский «Автодор» разгромил датский «Баккен» в заключительном туре второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа.

«Автодор» вышел в 1/4 финала с первого места в группе.

Второй групповой этап

Группа L

АВТОДОР РОССИЯ – БАККЕН ДАНИЯ – 102:79 (32:17, 21:20, 22:10, 27:32)



АВТОДОР: Шакич (20), Джонсон (17 + 6 передач), Фандерберк (14), Квитковских (13 + 8 подборов), Минченко (12 + 6 подборов).

БАККЕН: Огунгбеми-Джексон (20), Эванс, Онгвае, Лерке (все – 10).

14 февраля. 18:00

Положение команд: Автодор Россия – 5-1, Бахчешехир Турция – 5-1, Баккен Дания – 1-5, Лондон Лайонс Великобритания – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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