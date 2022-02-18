Сергей Тараканов – об атаке ЦСКА: «Игроки вроде Майка Джеймса необходимы, чтобы выигрывать титулы»

Олимпийский чемпион, чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, многолетний лидер ЦСКА Сергей Тараканов согласился с мнением о том, что нынешнему составу армейцев не хватает яркого игрока задней линии, который мог бы возглавить атаку.

«Такие игроки, как тот же , необходимы, чтобы выигрывать титулы. Я в прошлом сезоне перед «Финалом четырех» Евролиги говорил, что без Джеймса армейцам будет очень сложно бороться за трофей. Да, игроки такого плана часто действуют не только на пользу своей команде, но и во вред ей. Но все-таки их харизма, их умение делать невероятные вещи очень нужны в решающих матчах.

В этом сезоне ЦСКА часто сталкивается с серьезными проблемами, когда надо преодолевать вязкую и организованную оборону сильного соперника. Не хватает именно этих креативных действий в атаке. Хотя в принципе мне нравятся нынешние плеймекеры армейцев. Дэниел Хэккет, хотя он и не совсем разыгрывающий – вообще мой любимый игрок в этом составе. Иффе Лундберг – тоже стабильно демонстрирует качественный баскетбол. Но все-таки командная атака – это не только плеймекеры. И игроков, способных самостоятельно создать себе хорошую возможность для броска, в ЦСКА сейчас объективно не хватает. Особенно это заметно было в последнее время, когда сразу трое игроков передней линии выбыли из-за проблем со здоровьем.

Да, тот же – хороший и качественный игрок. Но он скорее чернорабочий. Его шансы – это добить мяч в кольцо после подбора в атаке, завершить алей-уп. Самостоятельно обыгрывать оппонента спиной к корзине – не самая сильная его сторона», – заявил Тараканов.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство