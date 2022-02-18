Дэрил Мори: «Я бы сократил регулярный чемпионат до 58 матчей, а серию плей-офф – до одного матча»

Президент по баскетбольным операциям в подкасте Колина Каухерда «Volume Sports» предложил радикальные изменения в расписании как регулярного чемпионата, так и плей-офф.

«Я бы сократил количество матчей в регулярном чемпионате до 58. Каждая команда играет с каждой другой командой по два раза.

Плей-офф – чем короче, тем лучше. Я бы сократил серию до одного матча. Неспроста каждый матч НФЛ собирает огромные рейтинги. Это то же самое, что и серия из одного матча. А турнир NCAA за 63 матча приносит больше денег, чем мы за весь наш регулярный чемпионат», – сказал Мори.

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