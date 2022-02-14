Источники в «Сиксерс» опровергают возможную замену Дока Риверса на Майка Д’Антони

Авторитетный инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о «конспирологической теории» относительно будущего главного тренера «Филадельфии», которая обсуждается в тренерских кругах лиги.

Возглавляющего «Сиксерс» якобы может сменить ’Антони.

Инсайдер Philly Voice Кайл Нойбек опроверг слух.

«Проверил слух о том, что Мори хочет заменить Риверса на Д’Антони. Он был мгновенно отметен несколькими источниками в команде, которые отметили работу Риверса в этом сезоне при странных обстоятельствах, в дополнение к прогрессу Эмбиида под руководством Дока», – написал Нойбек.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем