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    Источники в «Сиксерс» опровергают возможную замену Дока Риверса на Майка Д’Антони

    Теги Док Риверс Филадельфия Майк Д′Антони НБА Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Авторитетный инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о «конспирологической теории» относительно будущего главного тренера «Филадельфии», которая обсуждается в тренерских кругах лиги.

    Возглавляющего «Сиксерс» Дока Риверса якобы может сменить Майк Д’Антони.

    Инсайдер Philly Voice Кайл Нойбек опроверг слух.

    «Проверил слух о том, что Мори хочет заменить Риверса на Д’Антони. Он был мгновенно отметен несколькими источниками в команде, которые отметили работу Риверса в этом сезоне при странных обстоятельствах, в дополнение к прогрессу Эмбиида под руководством Дока», – написал Нойбек.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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