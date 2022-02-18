Кевин Дюрэнт – Дерозану: «Спасибо, что подаешь отличный пример и играешь с высочайшим мастерством»

Суперзвезда отреагировал на уникальное достижение . Форвард «Чикаго» – первый игрок в истории , который в семи матчах подряд набирал как минимум 35 очков при 50% с игры.

«Спасибо, что подаешь отличный пример и играешь с высочайшим мастерством, Демар Дерозан», — написал Дюрэнт на своей странице в Twitter.

Дерозан также восьмой раз подряд набирает 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков «Чикаго», Майкл Джордан провел 8 подобных матчей в январе 1996 года.

Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке