Кевин Дюрэнт – Дерозану: «Спасибо, что подаешь отличный пример и играешь с высочайшим мастерством»

Суперзвезда «Бруклина» Кевин Дюрэнт отреагировал на уникальное достижение Демара Дерозана. Форвард «Чикаго» – первый игрок в истории НБА, который в семи матчах подряд набирал как минимум 35 очков при 50% с игры.
«Спасибо, что подаешь отличный пример и играешь с высочайшим мастерством, Демар Дерозан», — написал Дюрэнт на своей странице в Twitter.
Дерозан также восьмой раз подряд набирает 30 и более очков. Это самая продолжительная серия для игроков «Чикаго», Майкл Джордан провел 8 подобных матчей в январе 1996 года.
Дерозана высмеивали за «Лебронто» и забывали в «Сперс». Теперь он побеждает бросками с сиреной и лидирует с «Чикаго» на Востоке