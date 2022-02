Джоэл Эмбиид набрал 42+14+5 в победном матче с «Милуоки»

Центровой «Филадельфии» стал главным героем матча с (123:120).

Эмбиид набрал 42 очка (14 из 21 с игры), 14 подборов и 5 передач при 6 потерях за 37 минут.

Эмбиид (29,6 очка в среднем за игру) вернулся на 1-е место в снайперской гонке сезона-2021/22, обойдя лидера «Бакс» (29,4), который набрал в этот вечер 32 очка.

