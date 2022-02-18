Эмиль Райкович: «Важно нейтрализовать агрессию и жесткость «Нижнего»

Главный тренер Эмиль Райкович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

– очень опасный соперник. У них было много времени на отдых, мы перенесли игру, чтобы они смогли восстановиться после всех медицинских проблем. Теперь они в полном составе и очень опасны, потому что у них было много времени для подготовки конкретно к этой игре. Игроки «Нижнего Новгорода» будут подготовлены и голодны до победы во встрече с нами.

Мы же в первую очередь должны нейтрализовать их агрессию и жесткость – то, что они используют в играх. Также мы должны помешать их тактическим решениям, которые они подготовили для нас. «Нижний» – хорошо оснащенная команда, мы попробуем их обезоружить и выиграть этот матч», – заявил Райкович.

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