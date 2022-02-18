Сергей Тараканов: «ЦСКА – это Голиаф, «Локо» – Давид»

Олимпийский чемпион, чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, многолетний лидер ЦСКА Сергей Тараканов поделился прогнозом на матч армейской команды с «Локомотивом-Кубань» в рамках лиги ВТБ.

«Очевидно, что при всех своих проблемах армейцы – явные фавориты матча. ЦСКА – это Голиаф, – Давид. Но выбранный мной пример подчеркивает, что красно-синим надо действовать с максимальной концентрацией. Впрочем, у них нет другого выбора. В последнее время вокруг команды много негативного шума, который создают и болельщики, и журналисты. Постоянно ходят слухи о возможной отставке главного тренера Димитриса Итудиса… Так что армейцам обязательно надо побеждать.

При этом их трудности по ходу сезона носят объективный характер. Команда ни одного матча не провела в оптимальном составе! Постоянные травмы, болезни… В любом случае, хочу надеться, что матч сложится интересно. Что проявят себя юные российские игроки «Локо», что благодаря им железнодорожники навяжут сопротивление фавориту и болельщики увидят классное зрелище», – заявил Тараканов.

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