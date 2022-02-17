Димитрис Итудис: «У «Локо» есть сочетание опыта и молодости, хорошая «химия»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о сильных сторонах ива-Кубань», с которым армейцы встретятся завтра на своей площадке в рамках Лиги ВТБ.

«У нас много проблем из-за травм, но мы готовимся хорошо и серьезно. Перед нами серьезный соперник, у них пополнение, они переманили из «Астаны» Барфорда, лучшего бомбардира лиги. У них также есть Макколлум, Мотли, Уильямс, Томпсон и другие молодые ребята, сочетание опыта и молодости, хорошая «химия».

«Локо» любит убегать, когда получает пространство, действует жестко, у них есть игроки, способные вести игру в высоком темпе, одно из их сильных качеств — это «легкие» мячи в быстрых отрывах, это нужно учитывать. С новым тренером они используют другие комбинации составов, в матчах Еврокубка показывали и зонный прессинг, и другие виды зонной защиты. В целом, они привносят много энергии и стратегии на площадку», – отметил Итудис.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство