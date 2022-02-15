Бранко Максимович: «Из-за переноса матчей «Локо» выпал из игрового ритма»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Астаной».

«Хорошо, что все вернулись в строй после карантина и готовы принять участие в матче. Но все же от сложностей нас это не избавляет. Нужно будет очень внимательно относиться к ротации игроков – после перенесенной болезни еще не все в оптимальной форме. Кроме того, из-за переноса матчей мы выпали из игрового ритма. Даже самые интенсивные тренировки не дают такого эффекта, как официальные встречи.

Что ж, это новый вызов, и мы должны быть к нему готовы. Последние два раза в Казахстане выиграть не удавалось. Мы полны решимости исправить эту тенденцию», – рассказал Максимович.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие