Блок-шот Николы Йокича на последней секунде принес «Денверу» победу над «Торонто»

Блок-шот центрового на последней секунде принес его команде победу над в гостевом матче (110:109).

В решающей атаке «Рэпторс» при «+1» у «Наггетс» промахнулся из-за дуги. Ануноби забрал подбор в нападении и был близок к тому, чтобы вырвать победу для «Торонто» на последней секунде, но во время подоспевший Йокич накрыл бросок Ануноби из-под кольца.

Йокич завершил матч с 28 очками, 15 подборами, 6 передачами и 2 блок-шотами на своем счету.

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