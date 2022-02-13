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    Блок-шот Николы Йокича на последней секунде принес «Денверу» победу над «Торонто»

    Теги Денвер Торонто НБА видео Никола Йокич Фред Ванвлит О Джи Ануноби Баскетбол

    Блок-шот центрового «Денвера» Николы Йокича на последней секунде принес его команде победу над «Торонто» в гостевом матче (110:109).

    В решающей атаке «Рэпторс» при «+1» у «Наггетс» Фред Ванвлит промахнулся из-за дуги. О Джи Ануноби забрал подбор в нападении и был близок к тому, чтобы вырвать победу для «Торонто» на последней секунде, но во время подоспевший Йокич накрыл бросок Ануноби из-под кольца.

    Йокич завершил матч с 28 очками, 15 подборами, 6 передачами и 2 блок-шотами на своем счету.

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