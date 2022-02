Никола Йокич играет с обручальным кольцом на шнурках

Центровой все матчи нынешнего сезона проводит с обручальным кольцом на шнурках одной из кроссовок.

Йокич женился на своей давней подруге Наталии Мачешич в октябре 2020 года.

В прошлом году сербский бигмен был признан MVP сезона-2020/21.

Nikola Jokic has laced up his wedding ring on his sneakers for every game this season 💍🙌



