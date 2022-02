Названы самые продаваемые майки НБА в каждом штате США

Журналист ESPN Ник Депола опубликовал карту США, на которой названы самые продаваемые майки игроков НБА в каждом штате.

Самым популярным игроком в подавляющем большинстве штатов является форвард «Лейкерс» .

Примечательно, что лидирует на Аляске и в Северной Дакоте, – в Иллинойсе, Мэриленде и Южной Дакоте, – в Мэне и Западной Виргинии.

В Монтане лучше всего продаются майки Яо Мина, в Айдахо – Стива Смита, в Арканзасе – , в Алабаме – Майка Бибби, в Мичигане – Гранта Хилла.

