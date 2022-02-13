Грегг Попович сравнялся с Ленни Уилкенсом по количеству побед. Они делят второе место в истории НБА

Главный тренер сравнялся с Ленни Уилкенсом по количеству побед за тренерскую карьеру (1 332) и теперь делит с ним второе место в истории по этому показателю.

73-летнему специалисту осталось одержать всего четыре победы, чтобы превзойти показатель (1 335) и стать лидером в истории лиги.

Попович провел на посту главного тренера всего 2 020 матчей. На счету Уилкенса – 2 487, на счету Нельсона – 2 398.

В субботу «Сперс» Поповича выиграли в гостях у «Пеликанс» – 124:114.

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