Грегг Попович – о высокой позиции на драфте: «Я не могу прийти к своей команде и попросить ее проиграть»

Главный тренер «Сперс» заявил, что никогда не станет жертвовать результатом ради высокой позиции на драфте.

«Болельщики могут принять поражения ради высокого пика и ратовать за такие результаты. Они могут так думать, да. Но представьте себя на месте тренера. Я не могу прийти к своей команде и попросить ее проиграть. Это невозможно.

Это невозможно по всем логическим причинам, которые вы только можете представить. Вы выходите играть на пределе возможностей, продолжаете тренировать, учить, продолжаете делать свою работу. Если вы проигрываете и в итоге получаете высокий драфт-пик, что ж, вы принимаете это и радуетесь высокому драфт-пику, но недопустимо, чтобы вы не мотивировали свою команду, не наставляли игроков, не требовали от них. Тренер обязан делать эти вещи.

Не знаю, все ли разделяют такую философию, но я да», – заявил Попович.

идет 12-м на Западе с результатом 22-36.

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче