Эрик Споэльстра, Стив Керр и Док Риверс попали в число 15 величайших тренеров в истории НБА

назвала 15 величайших тренеров в 75-летней истории.

В список вошли: (11 титулов с «Чикаго» и «Лейкерс»), Ред Ауэрбах (9 титулов с «Бостоном»), (5 титулов с «Лейкерс» и «Майами»), (5 титулов с «Сан-Антонио»), Стив Керр (3 титула с «Голден Стэйт»), Чак Дэйли (2 титула с «Детройтом»), Ред Хольцман (2 титула с «Никс»), Эрик Споэльстра (2 титула с «Майами»), Кей Си Джонс (2 титула с «Бостоном»), Лэрри Браун (титул с «Детройтом»), (титул с «Бостоном»), Джек Рэмси (титул с «Портлендом»), Ленни Уилкенс (титул с «Сиэтлом»), Дон Нельсон (1335 побед за карьеру, 3 раза лучший тренер года) и Джерри Слоун (1221 победа, 2 финала).

Восемь тренеров из представленных фигурировали в списке 10 лучших тренеров, опубликованном в 1996 году на 50-летие НБА. В этой версии убрали Билла Фитча (титул с «Бостоном») и Джона Кундлу (5 титулов с «Лейкерс» в НБА и еще один в НБЛ).

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