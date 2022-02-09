Наверх
Sports.ru NBA

    Эрик Споэльстра, Стив Керр и Док Риверс попали в число 15 величайших тренеров в истории НБА

    Теги Док Риверс Дон Нельсон Фил Джексон Пэт Райли Грегг Попович НБА Джерри Слоун Стив Керр Лэрри Браун Ленни Уилкенс Эрик Споэльстра Чак Дэйли Джек Рэмси Ред Хольцман Ред Ауэрбах Кей Си Джонс Баскетбол

    НБА назвала 15 величайших тренеров в 75-летней истории.

    В список вошли: Фил Джексон (11 титулов с «Чикаго» и «Лейкерс»), Ред Ауэрбах (9 титулов с «Бостоном»), Пэт Райли (5 титулов с «Лейкерс» и «Майами»), Грегг Попович (5 титулов с «Сан-Антонио»), Стив Керр (3 титула с «Голден Стэйт»), Чак Дэйли (2 титула с «Детройтом»), Ред Хольцман (2 титула с «Никс»), Эрик Споэльстра (2 титула с «Майами»), Кей Си Джонс (2 титула с «Бостоном»), Лэрри Браун (титул с «Детройтом»), Док Риверс (титул с «Бостоном»), Джек Рэмси (титул с «Портлендом»), Ленни Уилкенс (титул с «Сиэтлом»), Дон Нельсон (1335 побед за карьеру, 3 раза лучший тренер года) и Джерри Слоун (1221 победа, 2 финала).

    Восемь тренеров из представленных фигурировали в списке 10 лучших тренеров, опубликованном в 1996 году на 50-летие НБА. В этой версии убрали Билла Фитча (титул с «Бостоном») и Джона Кундлу (5 титулов с «Лейкерс» в НБА и еще один в НБЛ).

    Док «летсгоу» Риверс, Име «критикан» Удока или Стив «спаси меня, Дюрэнт» Нэш? Определим-ка худшего тренера НБА

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные