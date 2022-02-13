Кевин Дюрэнт приступил к легким тренировкам на площадке

Звездный форвард приступил к легким тренировкам на площадке, став ближе к возвращению в строй после растяжения внутренней боковой связки левого колена.

По словам главного тренера Стива Нэша, сроки возвращения Дюрэнта пока не установлены. В субботу игрок прилетел с командой на выездной матч против «Майами» (111:115).

«Мне становится лучше с каждым днем. Очевидно, что это процесс, и я прохожу его каждый день. С каждой неделей чувствую себя намного лучше. Процесс идет медленно, но я с нетерпением жду возможности нарастить темпы». – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт травмировался 15 января и впервые присоединился к «Нетс» во время выездного тура. Форвард рассчитывает вернуться на паркет вскоре после перерыва на Матч всех звезд.

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