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    Кевин Дюрэнт приступил к легким тренировкам на площадке

    Теги травмы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт приступил к легким тренировкам на площадке, став ближе к возвращению в строй после растяжения внутренней боковой связки левого колена.

    По словам главного тренера Стива Нэша, сроки возвращения Дюрэнта пока не установлены. В субботу игрок прилетел с командой на выездной матч против «Майами» (111:115).

    «Мне становится лучше с каждым днем. Очевидно, что это процесс, и я прохожу его каждый день. С каждой неделей чувствую себя намного лучше. Процесс идет медленно, но я с нетерпением жду возможности нарастить темпы». – сказал Дюрэнт.

    Дюрэнт травмировался 15 января и впервые присоединился к «Нетс» во время выездного тура. Форвард рассчитывает вернуться на паркет вскоре после перерыва на Матч всех звезд. 

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