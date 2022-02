Сет Карри и скамейка «Нетс» не могли поверить, что у защитника зафиксировали пробежку

Защитник Сет Карри дебютировал за в матче с «Сакраменто» (109:85) в понедельник.

В третьей четверти Карри набрал 2 очка в быстром отрыве, но перед этим у него зафиксировали пробежку.

Судейское решение вызвало недовольство Карри и скамейки «Нетс», включая и .

Карри набрал 23 очка (10 из 18 с игры), 7 подборов и 5 передач за 32 минуты.

