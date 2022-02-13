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    Стив Нэш: «Бен Симмонс – потрясающий баскетболист и без бросков по кольцу»

    Теги Бруклин Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш не беспокоится по поводу плохой реализации бросков в прыжке у новобранца команды Бена Симмонса.

    «Бен умеет тысячи вещей на баскетбольной площадке. Бросок не входит в число того, что я очень хочу увидеть. Бен – потрясающий баскетболист и без бросков по кольцу.

    Здесь нечего обсуждать. Если он станет лучше бросать, отлично, но он игрок уровня Матча всех звезд. У него невероятная способность влиять на игру. Если честно, это не так уж и важно», – сказал Нэш.

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