Стив Нэш: «Бен Симмонс – потрясающий баскетболист и без бросков по кольцу»

Главный тренер не беспокоится по поводу плохой реализации бросков в прыжке у новобранца команды .

«Бен умеет тысячи вещей на баскетбольной площадке. Бросок не входит в число того, что я очень хочу увидеть. Бен – потрясающий баскетболист и без бросков по кольцу.

Здесь нечего обсуждать. Если он станет лучше бросать, отлично, но он игрок уровня Матча всех звезд. У него невероятная способность влиять на игру. Если честно, это не так уж и важно», – сказал Нэш.

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока