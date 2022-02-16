Чарльз Баркли планирует уйти на пенсию после окончания контракта: «Я не хочу умереть на телевидении»

Легенда НБА и телеведущий «Inside the NBA» на канале TNT Чарльз Баркли подтвердил, что планирует уйти на пенсию после окончания действующего контракта с телевизионной компанией Turner Sports.

«Это было прекрасно. Я люблю Эрни, Кенни, Шака и всех, с кем мы работаем. Но я не чувствую необходимости работать до самой смерти. Мне будет 61 год, когда закончится мой контракт.

И я не хочу умереть на телевидении. Я хочу умереть на поле для гольфа или где-нибудь на рыбалке. Я не хочу сидеть в студии рядом с толстозадым Шаком и ждать, когда упаду замертво», – сказал Баркли.

Баркли отметил, что его контракт истекает через два года, по окончании сезона-23/24. По словам Turner Sports, контракт Баркли и его партнеров по съемочной площадке TNT Эрни Джонсона, и ’Нила, подписанный в 2015 году, рассчитан до сезона-24/25.

Это лучшее шоу на спортивном телевидении: целуют задницу осла, меняют грязные подгузники и не смотрят игры

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

«Я не знаю ничего об Анголе. Но Ангола в беде». В 1992-м Чарльз Баркли треснул локтем африканского баскетболиста и чуть не подставил Дрим-Тим