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    Чарльз Баркли – о критиках в интернете: «У них нет своей жизни. Вот почему они такие неудачники»

    Теги НБА Чарльз Баркли Баскетбол

    Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли объяснил, почему он презирает социальные сети и людей, которые ими одержимы. 

    «У них нет своей жизни. Вот почему они такие неудачники. Они сидят в интернете и травят тех, кто более успешен, чем они.

    Если ты успешен, ты должен смириться с тем фактом, что многие из-за того, что их жизнь отстой, будут критиковать тебя. Я думаю, что таким образом они поддерживают свою самооценку.

    Никогда не буду сидеть в интернете, твиттере, инстаграме, фейсбуке», – сказал Баркли.

    Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

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