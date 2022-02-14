Чарльз Баркли – о критиках в интернете: «У них нет своей жизни. Вот почему они такие неудачники»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли объяснил, почему он презирает социальные сети и людей, которые ими одержимы.

«У них нет своей жизни. Вот почему они такие неудачники. Они сидят в интернете и травят тех, кто более успешен, чем они.

Если ты успешен, ты должен смириться с тем фактом, что многие из-за того, что их жизнь отстой, будут критиковать тебя. Я думаю, что таким образом они поддерживают свою самооценку.

Никогда не буду сидеть в интернете, твиттере, инстаграме, фейсбуке», – сказал Баркли.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни