Маркус Смарт – о симуляции: «Это умный ход. Любой, кто говорит, что никогда не симулирует, лжет»

Защитник прокомментировал симуляцию ( ) в одном из эпизодов вчерашнего матча между командами.

«Это здорово. Мне нравится. Симуляция – это попытка спровоцировать фол у соперника. Это умный ход. Любой, кто говорит, что никогда не симулирует, лжет», – сказал Смарт.

После изучения видеоповтора арбитры наказали фолом аргентинца.

Marcus Smart appears to hit Facundo Campazzo in the face on this play.



After review, this was deemed a defensive foul on Campazzo and, ‘nothing hostile,’ from Smart 🤔pic.twitter.com/XkV8A56FxZ