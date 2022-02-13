Маркус Смарт – о симуляции: «Это умный ход. Любой, кто говорит, что никогда не симулирует, лжет»

Защитник «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал симуляцию Факундо Кампаццо («Денвер») в одном из эпизодов вчерашнего матча между командами.
«Это здорово. Мне нравится. Симуляция – это попытка спровоцировать фол у соперника. Это умный ход. Любой, кто говорит, что никогда не симулирует, лжет», – сказал Смарт.
После изучения видеоповтора арбитры наказали фолом аргентинца.
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Marcus Smart appears to hit Facundo Campazzo in the face on this play.— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 12, 2022
After review, this was deemed a defensive foul on Campazzo and, ‘nothing hostile,’ from Smart 🤔pic.twitter.com/XkV8A56FxZ