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    Маркус Смарт – о симуляции: «Это умный ход. Любой, кто говорит, что никогда не симулирует, лжет»

    Теги Бостон Денвер НБА Факундо Кампаццо Маркус Смарт Баскетбол

    Защитник «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал симуляцию Факундо Кампаццо («Денвер») в одном из эпизодов вчерашнего матча между командами.

    «Это здорово. Мне нравится. Симуляция – это попытка спровоцировать фол у соперника. Это умный ход. Любой, кто говорит, что никогда не симулирует, лжет», – сказал Смарт.

    После изучения видеоповтора арбитры наказали фолом аргентинца.

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