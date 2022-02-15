Маркус Смарт: «Селтикс» обыграли бы «Уорриорз» в финальной серии 2018 года, если бы вышли в нее вместо «Кавальерс»

Защитник «Бостона» считает, что если бы «Селтикс» обыграли «Кавальерс» в плей-офф 2018 года, они бы победили в финальной серии того года.

«Мы определенно считали, что у нас был отличный шанс.

По сей день мы считаем, что если бы вышли в финальную серию вместо Леброна и тех парней, то определенно обыграли бы «Голден Стэйт» в том году», – сказал Смарт в подкасте Джей Джей Редика.

В финале Восточной конференции 2018 года Джеймс помог победить , отыгравшись со счетом 2-3. В седьмом матче серии Леброн провел 48 минут и набрал 35 очков, 15 подборов, 9 передач и 2 блок-шота, «Кавальерс» победили – 87:79.

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