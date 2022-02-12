Джоэл Эмбиид: «Жаль, что приоритетами Симмонса были собственная команда и статус звезды»

Центровой «Сиксерс» посетовал на то, что его дуэт с не реализовал весь потенциал из-за приоритетов бывшего одноклубника.

«Мы не достигли цели, если говорить о победе в плей-офф. Но если посмотреть на то, что мы делали вместе на площадке, как выглядели в регулярных чемпионатах, то мы доминировали. Так что жаль, что победы не были главным фактором. Жаль, что приоритетами Симмонса были наличие собственной команды и статус звезды.

Мне всегда казалось, что у нас все хорошо, что мы подходим друг другу, но, к сожалению, у Бена было другое мнение. Ну что поделать, теперь мы все идем дальше», – заявил Эмбиид.

Перед дедлайном отказавшегося играть за «Филадельфию» Симмонса обменяли в .

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем