Телеканал из Филадельфии посмеялся над Беном Симмонсом и его 3-очковым броском

Телеканал из Филадельфии NBC Sports Philadelphia посмеялся над экс-игроком «Сиксерс» и его 3-очковым броском.

«Филадельфия» обменяла не игравшего за команду в нынешнем розыгрыше Симмонса в крупной сделке с , заполучив взамен звездного защитника .

NBC Sports Philadelphia продемонстрировал графику, на которой сравниваются показатели Хардена и Симмонса в сезоне-2021/22. Напротив процента 3-очковых у австралийца написано «LOL».

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

NBC Sports Philadelphia