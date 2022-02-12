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    Телеканал из Филадельфии посмеялся над Беном Симмонсом и его 3-очковым броском

    Теги Бруклин Филадельфия НБА телевидение фото Джеймс Харден Бен Симмонс Баскетбол

    Телеканал из Филадельфии NBC Sports Philadelphia посмеялся над экс-игроком «Сиксерс» Беном Симмонсом и его 3-очковым броском.

    «Филадельфия» обменяла не игравшего за команду в нынешнем розыгрыше Симмонса в крупной сделке с «Бруклином», заполучив взамен звездного защитника Джеймса Хардена.

    NBC Sports Philadelphia продемонстрировал графику, на которой сравниваются показатели Хардена и Симмонса в сезоне-2021/22. Напротив процента 3-очковых у австралийца написано «LOL».

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

    NBC Sports Philadelphia

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