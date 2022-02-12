Телеканал из Филадельфии посмеялся над Беном Симмонсом и его 3-очковым броском

Телеканал из Филадельфии NBC Sports Philadelphia посмеялся над экс-игроком «Сиксерс» Беном Симмонсом и его 3-очковым броском.
«Филадельфия» обменяла не игравшего за команду в нынешнем розыгрыше Симмонса в крупной сделке с «Бруклином», заполучив взамен звездного защитника Джеймса Хардена.
NBC Sports Philadelphia продемонстрировал графику, на которой сравниваются показатели Хардена и Симмонса в сезоне-2021/22. Напротив процента 3-очковых у австралийца написано «LOL».
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем
NBC Sports Philadelphia