Дарко Руссо: «Сегодня мы контролировали большую часть игры»

Главный тренер «Астаны» отметил характер команды в победном матче Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Я рад за нашу команду, потому что у нас было много матчей, которые мы проиграли в концовке. Сегодня мы контролировали большую часть игры за исключением концовки первой половины, когда «Локо» удалось уйти на большой перерыв с преимуществом в 2 очка. Но после этого мы поймали свой ритм и сыграли довольно хорошо. Еще раз поздравляю нашу команды с победой», – сказал Руссо.

выиграли матч в напряженной концовке со счетом 87:83. Это первая победа команды в Лиге ВТБ за четыре месяца.