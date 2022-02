Леброн Джеймс передал привет матери болельщика по FaceTime во время Супербоула

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в ночь с 13 на 14 февраля посетил финал НФЛ (Супербоул-2022) между и (23:20).

Один из болельщиков «Бенгалс» заметил Леброна во время разговора с матерью по FaceTime и попросил баскетболиста передать ей привет. Джеймс согласился и поздоровался с болельщиком и его матерью.

Русский парень получает советы от Леброна и играет в одной команде с Бронни. Знакомимся с Тимофеем Рудовским

«Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

He had @KingJames say hi to his mom while he was on FaceTime with her at the Super Bowl 😂 pic.twitter.com/4rZuZxBRiS