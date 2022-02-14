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    Леброн Джеймс передал привет матери болельщика по FaceTime во время Супербоула

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Супербоул Цинциннати Лос-Анджелес Рэмс Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в ночь с 13 на 14 февраля посетил финал НФЛ (Супербоул-2022) между «Лос-Анджелесом» и «Цинциннати» (23:20).

    Один из болельщиков «Бенгалс» заметил Леброна во время разговора с матерью по FaceTime и попросил баскетболиста передать ей привет. Джеймс согласился и поздоровался с болельщиком и его матерью.

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