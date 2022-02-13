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    Скорость Джеймса Хардена существенно снизилась в последних двух сезонах

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал статистику, которая наглядно показывает, что звездный защитник Джеймс Харден стал существенно медленнее в последних двух сезонах.

    В нынешнем сезоне максимальная скорость, которой достигал Харден в игре, равна 16,2 миль в час (около 26 км/ч). В прошлом сезоне этот показатель равнялся 16,4. В предыдущих семи сезонах показатель не опускался ниже 19.

    Перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

     
     
     
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    Публикация от Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry)

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