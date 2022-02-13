Скорость Джеймса Хардена существенно снизилась в последних двух сезонах

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал статистику, которая наглядно показывает, что звездный защитник стал существенно медленнее в последних двух сезонах.

В нынешнем сезоне максимальная скорость, которой достигал Харден в игре, равна 16,2 миль в час (около 26 км/ч). В прошлом сезоне этот показатель равнялся 16,4. В предыдущих семи сезонах показатель не опускался ниже 19.

Перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем