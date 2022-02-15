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    Бен Симмонс прибыл на тренировку «Бруклина»

    Теги Бруклин НБА видео Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс прибыл на первую тренировку со своей новой командой.

    Официальный твиттер-аккаунт «Нетс» опубликовал видео, на котором Кевин Дюрэнт приветствует своего нового партнера по команде.

    Симмонс не играет с плей-офф-2021, когда запросил обмен из «Филадельфии».

    Перед дедлайном 10 февраля «Бруклин» обменял Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию», получив взамен Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

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