Бен Симмонс прибыл на тренировку «Бруклина»

Разыгрывающий прибыл на первую тренировку со своей новой командой.

Официальный твиттер-аккаунт «Нетс» опубликовал видео, на котором Кевин Дюрэнт приветствует своего нового партнера по команде.

Симмонс не играет с плей-офф-2021, когда запросил обмен из «Филадельфии».

Перед дедлайном 10 февраля «Бруклин» обменял Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию», получив взамен Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

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