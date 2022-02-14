Хавьер Паскуаль: «Подошли к матчу с «Зелена-Гурой» сосредоточенно и шаг за шагом играли лучше»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Зелена-Гура Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после выездной победы над «Зелена-Гурой» (79:52) в рамках Единой лиги ВТБ подчеркнул уверенность в силах своих подопечных.

«Это была игра, в которой с самого начала действовали серьезно в нападении и защите. Подошли к матчу сосредоточенно и шаг за шагом играли лучше. Это причина, по которой одержали эту важную победу.

С таким же настроем должны ехать в Минск», — сказал Паскуаль.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

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