Андрей Зубков: «Перед «Зелена-Гурой» настроение очень серьезное»

Форвард рассказал о настрое команды на матч лиги ВТБ с «Зелена-Гурой».

«Настроение очень серьезное. После поражения от «Альбы» нам надо вернуться на победный путь. Не смотрим, на каком месте идет , это очень хорошая команда, они УНИКС обыграли, поэтому едем с хорошим настроем.

Всей командой будет стараться нейтрализовать Ненадича, потому что в основном играем командную защиту, поэтому думаю, что все получится. Думаю, что справимся! У нас в ростере есть 12 человек, думаю, что победим», – заявил Зубков.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие