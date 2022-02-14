Единая лига ВТБ. «Зенит» на выезде разгромил «Зелена-Гуру»

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В понедельник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» на выезде разгромил польскую «Зелена-Гуру» (79:52).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Зелена-Гура – Зенит 52:79 (13:21, 14:21, 15:21, 10:16)
Дата проведения
14 февраля, 21.00, «Рекреационно-спортивный центр»
Онлайн матча
Зелена-Гура
Апич (9 + 13 подборов), Мазурчак (7), Джозеф (7), Зисковски (3), Брембли (2) – старт; Мейер (11), Жолнеревич (4), Сулима (4), Джексон (3), Шиманьски (2).
Зенит
Лойд (21), Мики (15), Карасев (11), Пойтресс (9), Д.Кулагин (3) – старт; Бэрон (8), Картер (8 + 6 передач), Зубков (2), Пушков (2), Вольхин (0), Карванен (0).

Положение команд: УНИКС – 12-2, Зенит – 11-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, Астана – 2-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

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