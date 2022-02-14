Единая лига ВТБ. «Зенит» на выезде разгромил «Зелена-Гуру»

В понедельник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» на выезде разгромил польскую «Зелена-Гуру» (79:52).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 февраля, 21.00, «Рекреационно-спортивный центр»
- Зелена-Гура
- Апич (9 + 13 подборов), Мазурчак (7), Джозеф (7), Зисковски (3), Брембли (2) – старт; Мейер (11), Жолнеревич (4), Сулима (4), Джексон (3), Шиманьски (2).
Положение команд: УНИКС – 12-2, Зенит – 11-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-9, Астана – 2-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие