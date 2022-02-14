Хавьер Паскуаль: «Для победы над «Зелена-Гурой» мы должны восстановить свои тонус и энергию»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Зелена-Гурой».

«В нашем расписание стоит еще одна сложная игра и поездка. Это 5-я игра за 14 дней и все вдали от дома. Нам противостоит хорошая команда с хорошими «большими» и забивающими защитниками.

Победа – наша цель, но для ее достижения мы должны восстановить свои тонус и энергию и проявить лучшие качества по обе стороны площадки», – заявил Паскуаль.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие