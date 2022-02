Джеймс Харден проводит первую тренировку с «Филадельфией»

Звездный защитник «Филадельфии» проводит первую тренировку со своей новой командой.

Завтра «Сиксерс» проведут домашний матч против «Селтикс».

Перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

Harden and Maxey getting shots up pic.twitter.com/heftuin1yG

Harden and Maxey getting off the dribble threes up pic.twitter.com/DWhPqxqL7f