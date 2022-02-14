«Пистонс», «Буллс», «Мэверикс» и «Пеликанс» интересуются Митчеллом Робинсоном

По словам инсайдера The New York Post Марка Бермана, четыре команды НБА проявляли интерес к центровому «Нью-Йорка» Митчеллу Робинсону перед дедлайном обменов.
«Пистонс», «Буллс», «Мэверикс» и «Пеликанс» из его родного города должны заинтересоваться им этим летом», – сказал Берман.
По окончании нынешнего сезона Робинсон станет неограниченно свободным агентом. «Никс» отказались обменять центрового перед дедлайном и теперь рискуют потерять его в июле этого года.
Решение «Никс» не обменивать Робинсона на активы показывает, что клуб уверен в согласии игрока на продление контракта. «Никс» могут предложить ему продление на пять лет и 55 миллионов долларов.
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