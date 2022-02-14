«Пистонс», «Буллс», «Мэверикс» и «Пеликанс» интересуются Митчеллом Робинсоном

По словам инсайдера The New York Post Марка Бермана, четыре команды НБА проявляли интерес к центровому перед дедлайном обменов.

«Пистонс», «Буллс», «Мэверикс» и «Пеликанс» из его родного города должны заинтересоваться им этим летом», – сказал Берман.

По окончании нынешнего сезона Робинсон станет неограниченно свободным агентом. «Никс» отказались обменять центрового перед дедлайном и теперь рискуют потерять его в июле этого года.

Решение «Никс» не обменивать Робинсона на активы показывает, что клуб уверен в согласии игрока на продление контракта. «Никс» могут предложить ему продление на пять лет и 55 миллионов долларов.

Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока