Марио Хезоня: «Будь у меня даже один процент реализации, я все равно пошел бы на конкурс трехочковых»

Форвард казанского УНИКСа Марио Хезоня в интервью тележурналу «Вид Сверху» рассказал о том, как принимал решение поучаствовать в конкурсе трехочковых на всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Слышал, что это очень крутое мероприятие, поэтому хочу поучаствовать во всем. Ну и еще: плевал я на статистику, статистика не сыграет за меня!

Мы, кстати, обсуждаем это в раздевалке, я говорю: «У меня может быть даже один процент реализации трешек, но, готовы ли вы поставить свою жизнь на то, что я всегда буду мазать?” Нет!

Так что с таким настроем я иду на этот конкурс, мне плевать на статистику, я никогда на нее не обращаю внимания, она вообще ничего не значит!», — отметил Хезоня.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится в Москве 20 февраля. Хезоня сыграет в составе команды звезд мира, а также примет участие в конкурсе данков и трехочковых. В нынешнем сезоне лиги ВТБ форвард реализует 16,9 процента дальних бросков.

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