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    Леброн Джеймс: «После дедлайна в команде чувствуется единение»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал об изменениях, который заметил в команде после наступления дедлайна на обмены.

    «После дедлайна в команде чувствуется единение. В матче с «Голден Стэйт» это чувствовалось с первого спорного мяча. Пусть результат и получился далеко не таким, как хотелось бы. Давно не чувствовал такого единения в команде. И это было приятное чувство.

    Дедлайн позади. Многие могут перевести дух и двигаться дальше. Все понимают, у нас вот такая команда, такой она и будет. Мы должны собраться и двигаться вперед», – заявил Джеймс.

    На данный момент «озерники» занимают 9-е место на Западе с результатом 26-31.

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