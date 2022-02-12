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    Богдан Богданович: «Атланте» нужно прибавить во всем»

    Теги Атланта НБА Богдан Богданович Баскетбол

    Защитник «Атланты» Богдан Богданович прокомментировал неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне.

    «Честно говоря, нам нужно прибавить во всем. Последняя игра еще раз это прояснила. Что бы вы ни говорили о нас, вы всегда будете правы, поэтому лучший ответ – «прибавить во всем». Возможно, каждому из нас нужно начать с себя», – заявил Богданович.

    «Атланта» на данный момент находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции и имеет отрицательный баланс побед и поражений.

    В прошлом сезоне команда из Джорджии сумела дойти до финала Восточной конференции.

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