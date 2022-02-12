Богдан Богданович: «Атланте» нужно прибавить во всем»

Защитник «Атланты» Богдан Богданович прокомментировал неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне.

«Честно говоря, нам нужно прибавить во всем. Последняя игра еще раз это прояснила. Что бы вы ни говорили о нас, вы всегда будете правы, поэтому лучший ответ – «прибавить во всем». Возможно, каждому из нас нужно начать с себя», – заявил Богданович.

на данный момент находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции и имеет отрицательный баланс побед и поражений.

В прошлом сезоне команда из Джорджии сумела дойти до финала Восточной конференции.