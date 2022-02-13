Димитрис Итудис – о матче с «Астаной»: «Все зависит от нас»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча против «Астаны» в рамках Лиги ВТБ.

«Возвращаемся к соревнованиям Лиги ВТБ и встречаемся с «Астаной», которая длительное время не играла. С уважением относимся к сопернику. Хикки – их главный созидатель, «большие» Тихоненко и Кэмпбелл растягивают защиту, команда бежит в быстрые отрывы.

В основном, все зависит от нас, должны поймать свой ритм, поскольку продолжаем играть в неполном составе, залечиваем травмы. Плохо играли в части первой и во второй четверти против «Маккаби», и хотя выиграли вторую половину, нам не хватило стабильности в игре. Это то, над чем должны работать», – сказал Итудис.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие