Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл «Астану», УНИКС встретится с «Енисеем»

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Пермская «Парма-Париматч» была сильнее эстонского «Калева» (78:74).
Московский ЦСКА обыграл казахстанскую «Астану» (84:65). Казанский УНИКС встретится дома с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 февраля, 13.00, «УДС Молот»
- Парма-Париматч
- Юшкявичюс (16), Мейерис (14), Дж. Хилл (13), Воронов (9), Параховский (0) – старт; Забелин (8), Платунов (5), Понитка (5), Лиходей (5), Жмако (3).
- Дата проведения
- 13 февраля, 15.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Милутинов (14 + 9 подборов), Швед (13 + 6 передач), Антонов (11), Хэкетт (3 + 6 передач), Курбанов (0) – старт; Григонис (21), Ухов (13), Фойгтманн (5), Лопатин (0), Ивлев (0), Боломбой (0).
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Баскет-холл»
Положение команд: УНИКС – 11-2, Зенит – 10-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-8, Астана – 2-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие
Этот безумный, безумный, безумный матч. ЦСКА – УНИКС – это 3 овертайма, личные рекорды и дикий победный бросок О Джея Мэйо
ЦСКА трясет, но его босс не спрятался, а написал открытое письмо на Sports.ru. Честно о кризисе и деньгах