Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл «Астану», УНИКС встретится с «Енисеем»

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

Пермская «Парма-Париматч» была сильнее эстонского «Калева» (78:74).

Московский ЦСКА обыграл казахстанскую «Астану» (84:65). Казанский УНИКС встретится дома с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 11-2, Зенит – 10-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, – 4-8, – 2-8, – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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