Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл «Астану», УНИКС встретится с «Енисеем»

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В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Пермская «Парма-Париматч» была сильнее эстонского «Калева» (78:74).

Московский ЦСКА обыграл казахстанскую «Астану» (84:65). Казанский УНИКС встретится дома с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Парма-Париматч – Калев 78:74 (22:21, 19:19, 13:12, 24:22)
Дата проведения
13 февраля, 13.00, «УДС Молот»
Онлайн матча
Парма-Париматч
Юшкявичюс (16), Мейерис (14), Дж. Хилл (13), Воронов (9), Параховский (0) – старт; Забелин (8), Платунов (5), Понитка (5), Лиходей (5), Жмако (3).
Калев
Джексон (22), Силиньш (12), Китсинг (10), Кангур (3), Дорбек (0) – старт; Мелсон (15), Казинс (4), Хермет (3), Нургер (3), Мерфи (2), Витолс (0).

ЦСКА – Астана 84:65 (18:14, 26:16, 18:19, 22:16)
Дата проведения
13 февраля, 15.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Милутинов (14 + 9 подборов), Швед (13 + 6 передач), Антонов (11), Хэкетт (3 + 6 передач), Курбанов (0) – старт; Григонис (21), Ухов (13), Фойгтманн (5), Лопатин (0), Ивлев (0), Боломбой (0).
Астана
Хики (26 + 7 передач + 6 потерь), Кэмпбелл (11), Марчук (7), Тихоненко (6), Спенсер (4) – старт; Балашов (11), Бажин (0), Гаврилов (0).

УНИКС – Енисей 97:77 (36:23, 23:21, 19:14, 19:19)
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 11-2, Зенит – 10-3, Автодор – 8-3, ЦСКА – 10-4, Парма-Париматч – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-4, Нижний Новгород – 5-6, Енисей – 4-8, Астана – 2-8, Калев – 3-10, Цмоки-Минск – 2-8, Зелена-Гура – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

Этот безумный, безумный, безумный матч. ЦСКА – УНИКС – это 3 овертайма, личные рекорды и дикий победный бросок О Джея Мэйо

ЦСКА трясет, но его босс не спрятался, а написал открытое письмо на Sports.ru. Честно о кризисе и деньгах

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