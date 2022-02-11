ЦСКА и Уилл Клайберн успешно обсуждают продление контракта (BasketNews)

Московский ЦСКА и форвард (31 год, 201 см) работают над продлением истекающего в этом году контракта.

Как сообщают BasketNews и One со ссылкой на источники, стороны должны достичь договоренности.

Клайберн играет за ЦСКА с 2017 года. В 2019-м он помог команде стать победителем Евролиги, получив награду MVP «Финала четырех».

В нынешнем сезоне американец набирает 14,9 очка, 5,2 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч. Он занимает 12-е место в рейтинге эффективности.

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