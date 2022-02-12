Деджонте Мюррэй оформил трипл-дабл, повторив достижение Маравича, Мэджика, Леброна и Дончича

Разыгрывающий «Сперс» оформил редкий трипл-дабл в матче с «Атлантой» (136:121).

Мюррэй записал на свой счет 32 очка (11 из 18 с игры), 10 подборов, 15 передач, а также 4 перехвата за 32 минуты.

Трипл-дабл стал для будущего дебютанта Матчей звезд 11-м в сезоне и 15-м в карьере. Он стал лидером в истории техасского клуба по этому показателю.

32 очка – повторение личного рекорда результативности плеймейкера.

Деджонте стал пятым игроком в истории НБА, который набрал в одной встрече 32+10+15+4. Ранее подобное удавалось , , и .

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