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    Деджонте Мюррэй оформил трипл-дабл, повторив достижение Маравича, Мэджика, Леброна и Дончича

    Теги Мэджик Джонсон Атланта Леброн Джеймс Сан-Антонио НБА видео Пит Маравич Лука Дончич Деджонте Мюррэй Баскетбол

    Разыгрывающий «Сперс» Деджонте Мюррэй оформил редкий трипл-дабл в матче с «Атлантой» (136:121).

    Мюррэй записал на свой счет 32 очка (11 из 18 с игры), 10 подборов, 15 передач, а также 4 перехвата за 32 минуты.

    Трипл-дабл стал для будущего дебютанта Матчей звезд 11-м в сезоне и 15-м в карьере. Он стал лидером в истории техасского клуба по этому показателю.

    32 очка – повторение личного рекорда результативности плеймейкера.

    Деджонте стал пятым игроком в истории НБА, который набрал в одной встрече 32+10+15+4. Ранее подобное удавалось Питу Маравичу, Мэджику Джонсону, Леброну Джеймсу и Луке Дончичу.

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