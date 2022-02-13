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    Джеймс Харден вел активную ночную жизнь, несмотря на травму и поражения «Бруклина»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Новобранец «Филадельфии» Джеймс Харден подтвердил репутацию любителя ночных клубов. Сообщается, что игрок «не изменял своим привычкам вести активную социальную жизнь по ночам, особенно во время последних матчей «Бруклина».

    Перед началом сезона защитник часто был замечен в стрип-клубах и приехал на сборы команды растренированным.

    «Нетс» проиграли 10 встреч подряд. Харден не играет с 4 февраля из-за травмы подколенного сухожилия.

    Перед дедлайном «Бруклин» обменял защитника в «Филадельфию» на Бена Симмонса и другие активы.

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