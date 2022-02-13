Джеймс Харден вел активную ночную жизнь, несмотря на травму и поражения «Бруклина»

Новобранец «Филадельфии» подтвердил репутацию любителя ночных клубов. Сообщается, что игрок «не изменял своим привычкам вести активную социальную жизнь по ночам, особенно во время последних матчей «Бруклина».

Перед началом сезона защитник часто был замечен в стрип-клубах и приехал на сборы команды растренированным.

«Нетс» проиграли 10 встреч подряд. Харден не играет с 4 февраля из-за травмы подколенного сухожилия.

Перед дедлайном обменял защитника в «Филадельфию» на Бена Симмонса и другие активы.