Бен Симмонс «эмоционально» поблагодарил «Нетс» и Кевина Дюрэнта за веру в него

Разыгрывающий Бен Симмонс пообщался с руководством и лидером команды после обмена.

Как сообщает ESPN, Симмонс во время телефонных разговоров вел себя «эмоционально» и благодарил за то, что «Нетс» поверили в него.

Симмонс не играет с плей-офф-2021, когда запросил обмен из «Филадельфии». Бруклинская команда в сделке по австралийцу рассталась с .

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем