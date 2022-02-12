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    Бен Симмонс «эмоционально» поблагодарил «Нетс» и Кевина Дюрэнта за веру в него

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий Бен Симмонс пообщался с руководством «Бруклина» и лидером команды Кевином Дюрэнтом после обмена.

    Как сообщает ESPN, Симмонс во время телефонных разговоров вел себя «эмоционально» и благодарил за то, что «Нетс» поверили в него.

    Симмонс не играет с плей-офф-2021, когда запросил обмен из «Филадельфии». Бруклинская команда в сделке по австралийцу рассталась с Джеймсом Харденом.

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