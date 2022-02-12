Бен Симмонс «эмоционально» поблагодарил «Нетс» и Кевина Дюрэнта за веру в него

Разыгрывающий Бен Симмонс пообщался с руководством «Бруклина» и лидером команды Кевином Дюрэнтом после обмена.
Как сообщает ESPN, Симмонс во время телефонных разговоров вел себя «эмоционально» и благодарил за то, что «Нетс» поверили в него.
Симмонс не играет с плей-офф-2021, когда запросил обмен из «Филадельфии». Бруклинская команда в сделке по австралийцу рассталась с Джеймсом Харденом.
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем