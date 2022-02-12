«У этого парня классный стиль». Эмбиид пошутил по поводу твита, который выложил после обмена Симмонса

Лидер «Сиксерс» отшутился после вопроса журналиста о твите, который он выложил после обмена разыгрывающего в «Бруклин» перед дедлайном.

«Я даже не знаю, что это значит. Он просто хорошо одет. У этого парня классный стиль», – заявил Эмбиид.

Эмбиид выложил фотографию мужчины, которая обычно сопровождается в сети припиской «Заглянул на похороны своего главного хейтера, чтобы убедиться – он мертв».

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн