Наверх
Sports.ru NBA

    «У этого парня классный стиль». Эмбиид пошутил по поводу твита, который выложил после обмена Симмонса

    Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид соцсети Бен Симмонс Баскетбол

    Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид отшутился после вопроса журналиста о твите, который он выложил после обмена разыгрывающего Бена Симмонса в «Бруклин» перед дедлайном.

    «Я даже не знаю, что это значит. Он просто хорошо одет. У этого парня классный стиль», – заявил Эмбиид.

    Эмбиид выложил фотографию мужчины, которая обычно сопровождается в сети припиской «Заглянул на похороны своего главного хейтера, чтобы убедиться – он мертв».

    «Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные