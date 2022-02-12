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    Джоэл Эмбиид: «Счастлив, что больше не буду отвечать на вопросы про Бена Симмонса»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Бен Симмонс Баскетбол

    Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о своем отношении к обмену с «Нетс», в результате которого клуб покинул разыгрывающий Бен Симмонс.

    «Счастлив, что больше не буду отвечать на вопросы на эту тему. Это хорошо не только для меня, но и для всех моих товарищей по команде, для всей организации. На протяжении всего сезона эта ситуация сильно доставала, так что я рад, что все теперь двигаются дальше.

    Желаю всем всего наилучшего в том, чего они хотят добиться. Я же сосредоточен на победах с «Филадельфией» и завоевании чемпионского титула», – заявил Эмбиид.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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